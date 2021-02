O rapper Pablo Hasél, detido na Catalunha por injúrias à Coroa e ao Estado espanhol, foi esta quinta-feira sentenciado a mais dois anos e meio de prisão. Segundo um tribunal de Lleida, o rapper foi condenado por ameaçar uma testemunha num julgamento contra a polícia urbana de Lleida.

Esta nova sentença poderá ser acrescentada aos nove meses que está a cumprir por "glorificação do terrorismo e insulto à Coroa e às instituições do Estado", bem como por injúrias à polícia, nas letras das suas músicas e nas publicações realizadas na rede social Twitter, mas o tribunal de Lleida ainda vai decidir se obriga Pablo Hasél a cumprir nova pena. O rapper ainda poderá recorrer da setença no Supremo Tribunal.

Recorde-se que a prisão de Pablo Hasél tem desencadeado, nos últimos dias, vários protestos em várias cidades espanholas, especialmente na Catalunha.