A PSP pôs fim a uma festa ilegal, na qual participaram pelo menos 26 pessoas, que decorria num edifício na Travessa do Chafariz de El-Rei, em Lisboa, na segunda-feira.

Além dos 26 autos de contraordenação levantados contra 26 pessoas, por violação das restrições do estado de emergência, decretado no contexto de pandemia, foi também detido um jovem, de 19 anos, por posse ilegal de arma de fogo.

"No âmbito do policiamento dedicado à fiscalização das restrições do estado de emergência, foi o suspeito avistado durante uma operação policial para acabar com uma festa ilegal com 26 participantes, na Travessa do Chafariz de El-Rei", adiantou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), num comunicado divulgado esta quinta-feira.

O jovem tentou fugir "em passo acelerado" na via pública, depois de se ter percebido da presença das forças policiais e durante a fuga atirou para o chão uma pistola de calibre 22, com uma munição, que estava no interior do seu colete, revelou ainda a PSP.

O detido será agora presente a tribunal para primeiro interrogatório, após o qual ficará a conhecer a medida de coação a que ficará sujeito.