E nunca posso deixar de me lembrar de Carrie Bradshaw n’O Sexo e a Cidade, que dizia que talvez as amigas sejam as nossas verdadeiras soulmates.

Claro que o amor a dois é cheio de romantismo, às vezes até forçado, mais ainda nos tempos que correm, que é preciso uma boa foto para as redes sociais, entre a lingerie, as flores, o jantar à luz de velas e todos os extras que o momento exige. Devo confessar que me questiono sempre se, a dois, a intensidade corresponde à emoção do programa, nu e cru.

Porque a vida fica melhor com chocolate, nada melhor que uma receita simples, quase à moda antiga, para nos encher de entusiasmo. Com ou sem parceiro, apimenta a vida.

Musse de Chocolate com Sal e Pimenta-rosa

Ingredientes

1 barra de chocolate 70% cacau

6 ovos frescos

3 colheres de sopa de açúcar de coco

Pitada de sal dos Himalaias

Pimenta-rosa do mercado

Método

Coloque o chocolate a derreter em banho-maria.

Separe as claras das gemas.

Bata as gemas com o açúcar até atingir uma consistência cremosa.

Depois de o chocolate estar derretido, retire e deixe arrefecer, com uma pitada de sal (lembre-se: o chocolate e o sal são amantes secretos).

Junte ao chocolate as gemas batidas.

Enquanto isso, bata as claras em castelo (pode pôr uma gotinha de sumo de limão).

Envolva as claras na mistura de chocolate. Disponha em copos ou taças e deixe no frio.

No momento de servir coloque o sal e a pimenta-rosa (lembre-se de tirar as sementes).