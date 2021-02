A PSP encerrou um estabelecimento onde estava a decorrer uma festa ilegal, na madrugada de sábado, na Pontinha, em Odivelas.

Foram identificadas 17 pessoas que estavam a conviver no interior do estabelecimento improvisado, pois o responsável do espaço restaurou o edifício e começou a usá-lo como restaurante, mesmo não tendo licenciamento para o efeito, segundo o Correio da Manhã.

A PSP encerrou o espaço e multou os presentes, por incumprimento ao dever de recolhimento obrigatório.