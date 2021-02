Liam Gallagher, vocalista da banda extinta Oasis, afirmou nas redes sociais que o regresso da banda "vai acontecer". A declaração de Gallagher surgiu após uma fã lhe perguntar se a banda vai voltar.

"Olá, Liam. Preciso que me dês esperança de que os Oasis vão voltar, por favor. Tenho 19 anos e quero ver um concerto ao vivo. Detesto não ter nascido antes", escreveu Lunitta, no Twitter. A resposta foi curta, mas clara: "Vai acontecer", afirmou o cantor de 48 anos.

A icónica banda dos anos 90, responsável pelos hits Wonderwall e Don't Look Back in Anger, anunciou o seu fim em 2009, após Noel Gallagher, irmão mais velho de Liam, ter saído da banda. No final de 2020, Liam já tinha dito ao irmão que 2021 "vai ser o ano" dos Oasis.