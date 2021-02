Ainda que os valores da criminalidade violenta e grave, tal como da geral, tenham descido em 2020, no início do ano corrente, as burlas online aumentaram 71% face a janeiro do ano passado.

Mas, presencial ou virtualmente, a GNR já divulgou que, até à data, os burlões aproveitaram-se dos grupos mais fragilizados para cometerem 11 crimes relacionados com o coronavírus, 73 em que se fazem passar por funcionários de empresas de telecomunicações e 184 em que vestem a pele de funcionários de entidades como a Segurança Social.

“Arranjam sempre forma de enganar as pessoas. Com os meus pais o esquema passou pela assinatura de documentos para supostamente serem inoculados e ficaram sem dinheiro, achando que pagavam para receber a vacina”, começa por explicar Joana (nome fictício), residente em Faro. “Era só um homem e isto aconteceu no dia 4 de fevereiro, mas já fiz queixa às autoridades”, diz.

“Entre 1 de janeiro e 1 de fevereiro, a Guarda registou 11 crimes de burla relacionados com a covid-19”, esclarece o tenente-coronel João Fonseca, da GNR, alertando que “se alguém bater à porta dos cidadãos para fazer um rastreio à covid-19 ou agendamento da vacinação, os mesmos devem desconfiar e contactar as autoridades, pois serão contactados pelo Serviço Nacional de Saúde para esse efeito e nunca através de uma abordagem no domicílio”.

