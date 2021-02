A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões jogou-se no Estádio R. Sanchez Pizjuan, em Sevilha, e viu a equipa da casa perder por duas bolas a três.

Os sevilhanos ainda se colocaram inicialmente em vantagem, logo aos 7 minutos, pelos pés de Suso.

O Borussia Dortmund, no entanto, não parecia admitir uma derrota, e dominou o resto da primeira parte.

Aos 19 minutos, Mahmoud Dahoud chegou ao empate no marcador, com Haaland a bisar logo de seguida, aos 27 e aos 43 minutos, chegando o Borussia ao intervalo com dois golos de vantagem.

O Sevilha ainda conseguiu reduzir a distância no último quarto de hora, com de Jong a fazer o segundo golo da equipa da casa aos 84 minutos.

O marcador, no entanto, estava selado, e o Borussia Dortmund saiu vitorioso de Sevilha, com um golo de vantagem. A segunda mão joga-se a 9 de março, na Alemanha.