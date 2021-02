Ocorreu uma explosão na sede da cadeia de supermercados Lidl em Neckarsulm, nos arredores de Estugarda, na Alemanha, esta quarta-feira.

Segundo a imprensa alemã, três pessoas ficaram feridas, das quais duas estão com ferimentos ligeiros e a outra com ferimentos de maior gravidade. Estão todos a ser observados no hospital.

De acordo com a polícia local, a explosão pode dever-se a um pacote ou uma carta-bomba.

Neste momento, o local está vedado e uma equipa de inativação de engenhos explosivos está a caminho da sede.

As pessoas já foram evacuadas do edíficio, tendo sido retiradas, no total, 100 pessoas da sede. Ainda não há informações sobre eventuais ameaças à cadeia de supermercados alemã, avisam as autoridades locais.