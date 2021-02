A EDP tem marcado para o próximo dia 25 de fevereiro a apresentação da estratégia da empresa. O objetivo é apresentar a ação da elétrica entre 2021 e 2025.

O CEO da empresa, Miguel Stilwell de Andrade já tinha anunciado que iria avançar um novo plano até março, uma vez que, as metas do anterior já tinham sido todas cumpridas e prometeu manter uma política de continuidade.

Apesar de o plano estratégico da empresa ser apresentado até março, ao que o Nascer do SOL apurou, a aposta nas energias renováveis continua a ser a palavra de ordem. "Estamos a fazer uma reflexão estratégica, que já iniciámos nas últimas semanas, com vista a anunciar ao mercado um plano estratégico que vai materializar a nossa visão até 2025», disse o atual CEO.

O analista da XTB contactado pelo nosso jornal admite que «é expetável que a estratégia se mantenha muito semelhante, mesmo com a mudança de CEO da empresa». Para Henrique Tomé, não há dúvidas: «O novo gestor da empresa deverá continuar a implementar o plano estratégico que já tinha sido desenvolvido pela anterior administração e poderá dar ainda mais ênfase às energias renováveis, uma vez que as questões em torno das energias renováveis estão a ganhar cada vez mais destaque tanto no mercado nacional como no mercado global, nos últimos tempos, e também influenciadas pela questão da pandemia».

O responsável lembra que o novo CEO da empresa já manifestou a intenção de apresentar um novo plano estratégico, o que poderá acontecer até março, mas «pode-se esperar uma continuação de alguns pontos que a estratégia implementada pela anterior administração tem seguido, como a aposta nas energias renováveis, que poderão vir a ganhar mais destaque ao longo dos próximos anos, motivado pelo aumento da procura».