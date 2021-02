A UEFA confirmou, esta quarta-feira, o cancelamento da edição 2020/21 da UEFA Youth League, a competição disputada pelas equipas sub-19.

Em comunicado, o organismo revela que em causa está a pandemia da covid-19 e “os seus efeitos na organização das competições”.

A UEFA destaca que "as restrições de viagens que afetam os clubes participantes criam grandes dificuldades para a organização dos seus jogos e dois clubes já se retiraram da prova". Não havendo “possibilidade de adiar mais o início da competição”, a segurança dos jogadores “deve ser a principal prioridade”.

"Lamentavelmente, as condições para reiniciar esta competição internacional de futebol jovem não foram cumpridas nas atuais circunstâncias e tanto o Comité de Competições de Clubes da UEFA como a Associação Europeia de Clubes foram consultados e apoiaram a ideia de cancelar excepcionalmente a UEFA Youth League esta época", remata.

De realçar que esta edição da UEFA Youth League contava com a presença do FC Porto e do Benfica.