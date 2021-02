Duas baleias, que arrojaram numa zona rochosa do portinho da Areia Larga, no concelho da Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, foram resgatadas, na manhã desta terça-feira. Uma das baleias foi encontrada já sem vida.

Em comunicado, esta quarta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que colaborou no resgate, depois de um alerta dado pelas 09h30, através de elementos do Parque Natural da ilha do Pico. Face ao alerta, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima e da Capitania da Horta, mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Madalena e elementos da Câmara Municipal da Madalena.

“No local, procedeu-se ao resgate de uma das baleias, com auxílio de uma retroescavadora da Câmara Municipal da Madalena, tendo o mamífero sido posteriormente transportado, colocado na água e encaminhado para fora das águas portuárias (zona fora de perigo) com o apoio de uma embarcação de recreio de um popular e dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Madalena”, explica a AMN.

A outra baleia, encontrada sem vida, foi removida do local com recurso aos meios da autarquia, acompanhada por uma equipa de biólogos do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores.

O Comando-local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.