A produção no setor da construção recuou 5,7% na zona euro e 5,0% na União Europeia (UE) em 2020, face ao ano anterior, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Em dezembro de 2020, a produção no setor da construção caiu igualmente em ambas as áreas: na zona euro 2,3% na comparação homóloga e 3,7% face a novembro e na UE recuou 2,1% e 3,3%, respetivamente.

No último mês do ano passado, as maiores descidas na produção da construção foram registados na Eslovénia (-13,1%), França (-8,6%) e Alemanha (-3,2%), em comparação com dezembro de 2019. registados homólogos aumentos verificaram-se na Eslováquia (9,1%), Roménia (2,2%), Polónia (1,9%) e Espanha (1,8%).

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores recuos mensais na produção de construção foram registados na Bélgica (-13,0%), República Checa (-12,4%) e França (-9,7%). Foram observados aumentos na Roménia (11,5%), Alemanha (2,2%) e Holanda (0,7%).

Em Portugal, a produção no setor da construção recuou 3,4% face a dezembro de 2019 e 1,9% na variação em cadeia.