Oito anos depois de fechar as portas, o Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, continua na mesma: abandonado e com muito equipamento e material médico no interior. As janelas partidas ao nível do chão funcionam como convite a quem quiser invadir os corredores, que dão acesso a aparelhos de raio-X, macas, camas de bebé, cadeiras de sala de espera, material de bloco operatório, secretárias, arquivo. “Fiz o primeiro vídeo em 2017 e, para mim, aquilo era estranho. Experienciei várias sensações, como medo e pânico”, explica Vasco Santos, um carteiro de 30 anos que nas horas livres se dedica a explorar espaços abandonados.

O seu canal de YouTube, onde se apresenta como Crazy515 (porque fez downhill, uma modalidade de BTT, durante muitos anos, e diziam-lhe “És um grande maluco”), tem perto de 22 mil subscritores. Em 2018 juntou-se a Ricardo, Paulo, Gonçalo, Athon e Ivy (fundadores da página do Instagram The Yellow Jackets), com quem partilha o gosto pela exploração urbana, e formaram a Urbex, abreviatura de urban exploration, em inglês. Divulgam, fotografam e documentam estruturas abandonadas, sejam propriedades detidas pelo Estado ou privadas. A série de vídeos do Hospital Reynaldo dos Santos é uma das que contam com mais visualizações no canal.

