O Governo decidiu prolongar a suspensão de todos os voos, comerciais ou privados de e para o Brasil até ao dia 1 de março. Mas enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros procede ao levantamento dos portugueses que se encontram em situações de emergência no Brasil, os consulados brasileiros em Lisboa, Porto e Faro têm ignorado os seus cidadãos retidos em Portugal.

“A situação está cada vez mais difícil, eu estou muito desesperada”, começar por dizer ao i Cindy Romão, residente em Portugal desde janeiro de 2020, e vítima da crise provocada pela pandemia. “Passei fome e dormi na rua por quatro dias. Agora estou de favor na casa de um pessoal e isso é muito constrangedor”, esclareceu a jovem de 27 anos, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas que agora vive em Caneças, Odivelas.

“Cheguei no meu limite de tentativas, eu já não tenho mais como e nem a quem recorrer aqui”, lamenta a rapariga. “Recentemente adoeci com covid- 19 e passei por dias horríveis, precisei de ajuda e não tive por ser imigrante ilegal aqui, mas para honra e glória do Senhor eu consegui vencer e agora passo bem de saúde”, desabafa.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.