Que culpa tem o Governo de haver poucas vacinas?

O que me faz confusão, como leigo, é como é possível os países europeus assumirem que estamos a viver um período idêntico a uma guerra e não terem obrigado as farmacêuticas a produzirem em barda as famosas vacinas contra a covid.

Muito se tem falado de vacinação, mas não percebo onde está a culpa do Governo português no que diz respeito ao atraso de doses enviadas para Portugal. O que me faz confusão, como leigo, é como é possível os países europeus assumirem que estamos a viver um período idêntico a uma guerra e não terem obrigado as farmacêuticas a produzirem em barda as famosas vacinas contra a covid. Se, em plena guerra, grande parte da indústria é obrigada a produzir armas, qual a razão para a União Europeia não ter agido dessa forma? Pode dizer-se que não é democrático, mas o confinamento também não o é e quase todos o cumprimos. Isto é: se o futuro está comprometido pela falta de vacinas, nada como canalizar todos os recursos para o efeito.

Ou usavam a bazuca da obrigatoriedade ou usavam o dinheiro, como terão feito Israel, o Reino Unido ou os Estados Unidos. Olhando para a imprensa estrangeira, quase todos os países se queixam do mesmo e não é preciso ir muito longe: em Espanha, todos os dias se fala do mesmo.

