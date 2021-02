RasenBallsport Leipzig e Liverpool enfrentaram-se em Budapeste, na Hungria, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A mudança de palco deveu-se às restrições impostas na Alemanha a voos provenientes do Reino Unido, que obrigou as equipas a encontrar um terreno neutro para realizar a partida.

A primeira parte do jogo manteve-se renhida, mas sem golos, nem grandes ocasiões de perigo.

Ao segundo tempo, no entanto, o clima aqueceu em Budapeste, e Mohamed Salah fez das suas. Aos 53 minutos, o pé esquerdo do jogador dos reds inaugurou o marcador.

Logo de seguida, aos 58 minutos, os "visitantes" aumentaram a vantagem, com Sadio Mané, assistido por Curtis Jones, a fazer o dois a zero.

O jogo manteve-se com o mesmo resultado, e o Liverpool pareceu estar em melhor forma do que na Premier League, ficando com um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões.