Foi a partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na memória, a amarga - ou doce, conforme o lado - recordação da época 2016-17 e do seis a um que permitiu ao Barcelona seguir em frente.

Esta terça-feira, foi mesmo a equipa da casa a inaugurar o marcador. Aos 26 minutos, Kurzawa chocou com De Jong e foi marcada grande penalidade aos blaugrana que, através de Lionel Messi, foi transformada no um a zero para o Barcelona.

Seguiu-se uma intensa partida, com os parisienses a demorar apenas 6 minutos a atingir novamente a igualdade no marcador. Mbappé, a figura da noite para muitos, não deu hipótese a Ter Stegen e fez o primeiro golo dos visitantes.

Chegou o intervalo, e as estatísticas falavam por si: uma partilha quase perfeita da posse de bola e de remates ilustravam o renhido duelo de titãs que estava a acontecer em Barcelona.

A segunda parte do jogo não deixou arrefecer o ambiente, e os parisientes colocaram-se rapidamente em vantagem. Mbappé bisou aos 65 minutos, e, aos 70', foi a vez de Kean, que aumentou a distância do PSG no marcador.

O Barcelona esteve a sofrer sem a presença de Neymar e Di María, e Mbappé chegou mesmo ao hat-trick, aos 85 minutos, colocando o PSG mais perto dos quartos de final da Liga dos Campeões.