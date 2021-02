Um homem, de 30 anos, foi detido pela GNR, no passado dia 13 de fevereiro, por tráfico de estupefacientes, furto de veículo e posse de arma proibida, no concelho de Gondomar.

A força de segurança revela em comunicado, esta terça-feira, que, no âmbito de uma ação de patrulhamento à praia fluvial de Melres, os militares abordaram uma viatura que se encontrava estacionada, tendo o seu condutor “demonstrado algum nervosismo e uma conduta violenta”.

A GNR realizou duas revistas aos ocupantes do veículo, onde foi possível verificar que o condutor estava na posse de 14 doses de cocaína; duas doses de heroína e uma soqueira.

“No decorrer da ação policial, o condutor do veículo encetou uma fuga apeada, chegando a mergulhar no rio Douro, tendo sido intercetado e detido pouco tempo depois. No seguimento das diligências policiais, apurou-se que o indivíduo tinha furtado a viatura e que tinha saído há poucos meses de uma pena de prisão preventiva por furtos”, informa a mesma nota.

O detido, com antecedentes criminais por diversos crimes, foi presente ontem, dia 15 de fevereiro, a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Gondomar, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto.

Nesta ação foi ainda constituído arguido o outro ocupante da viatura, um homem de 46 anos.