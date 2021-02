Já existem vídeos que comprovam que a filha do governante do Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, está há vários meses presa, sendo refém da própria família. Tudo aconteceu depois de a princesa Latifa Al Maktoum, na altura com 32 anos, ter tentado fugir dos Emirados Árabes Unidos em 2018.

A única porta que pode trancar é a da casa de banho e foi isso que lhe valeu e que permitiu enviar vídeos, divulgados pela BBC, aos seus amigos, contando que os militares árabes a drogaram no momento em que estava a fugir de barco e que a levaram novamente para a “prisão”. A princesa teme pela sua vida, pois está completamente sozinha, trancada, e sem qualquer acesso a ajuda médica.

Os vídeos de Latifa, que tem agora 35 anos, chegaram às mãos da BBC por via de uma campanha chamada #FreeLatifa que a sua amiga, Tiina Jauhiainen, o seu primo materno Marcus Essabri e o ativista David Haigh estão a orquestrar. O vídeo, que conta os promenores partilhados pela princesa, está disponível no Youtube.

Através do contacto estabelecido, os três protetores conseguiram perceber que a princesa refém está presa numa “villa” no Dubai coberta de janelas gradeadas e vigiada por polícia.

Agora, os amigos nunca mais receberam uma mensagem da princesa e estão a pedir a intervenção da ONU, indicou a BBC.

Segundo as fontes oficiais do Dubai e dos Emirados Árabes Unidos, a filha de um dos chefes de Estado mais ricos está em segurança e a receber todos os cuidados da sua família.

Já a ex-enviada para os direitos da ONU, Mary Robinson, conta que quando conheceu Latifa, em 2018, lhe foi dito que esta era uma “jovem problemática”. Agora assume que foi “terrivelmente enganada” pela família da princesa.

A primeira vez que tentou fugir da família e do Dubai foi há 19 anos, apenas com 16 anos de idade, com a ajuda da sua instrutora de capoeira e do empresário francês Heuve Jaubert.