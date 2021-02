Enquanto caminhava numa praia, envergando uma T-shirt da seleção portuguesa de futebol, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, surge num vídeo, gravado por um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, a lançar duras farpas à comunicação social brasileira, onde também partilha a sua solução para o fim das fake news: retirar os jornais de circulação.

“O certo é tirar de circulação Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Antagonista. São fábricas de fake news. Agora, deixem o povo se libertar, ter liberdade. Logicamente, se alguém extrapolar alguma coisa, tem a justiça para recorrer”, disse o Presidente numa praia no estado de Santa Catarina, enquanto afirmava que só não censurava os jornais porque é “um democrata”.

Estas acusações surgem depois de a rede social Facebook ter impedido o Presidente brasileiro de receber imagens de conteúdo político, situação que Bolsonaro classificou como “censura draconiana”.

Por outro lado, atualmente, no Brasil, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) está a ser cobrado com um valor mais elevado nas bombas de gasolina do que nas refinarias. Esta situação levou camionistas a declararem uma greve geral.

O Presidente incentivou os apoiantes a abastecerem os seus veículos em postos de combustíveis e a publicarem no seu perfil de Facebook fotografias da fatura fiscal com o objetivo da análise da tributação.

“Aos críticos: fiquem tranquilos, vocês estão sempre preocupados com alguma coisa. Os combustíveis continuam aí com uma nuvem muito carregada no horizonte, mas vamos resolver esse problema”, disse Eduardo Bolsonaro durante o direto.

O Presidente do Brasil, que aproveitou para defender o ex-Presidente dos USA, Donald Trump, bloqueado no Twitter, chegou a ameaçar que iria aumentar os impostos das redes sociais. No entanto, estas acusações de “censura”, segundo a revista brasileira Veja, podem não ter qualquer tipo de fundamento.

Segundo a revista, a página oficial no Facebook de Bolsonaro foi configurada, não se sabe se pelo Presidente ou por um gestor da conta, para não receber fotos dos seguidores nos comentários, terá dito uma fonte à Veja. Esta opção é utilizada para evitar que os seguidores publiquem, por exemplo, fotos de conteúdo pornográfico.