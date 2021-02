A Rússia prorrogou hoje até meados de março a suspensão dos voos com o Reino Unido devido à nova estirpe de covid-19, informou hoje o centro operacional de combate à pandemia russo.

"O órgão operacional para impedir a importação e propagação do novo coronavírus na Rússia decidiu prolongar a suspensão dos voos com o Reino Unido. Para assegurar a proteção da saúde pública, as restrições foram prolongadas até às 23:59 horas locais (20:59 GMT) de 16 de março", disse a agência.

A Rússia suspendeu os voos para o Reino Unido em 22 de dezembro, quando cientistas britânicos disseram que a nova estirpe estava a acelerar a transmissão do novo coronavírus até 70% e parecia ser responsável por um aumento dos contágios em Londres e em vários condados do sudeste e leste de Inglaterra.

Na Rússia, antes do Ano Novo, foi detetada a presença da estirpe britânica num paciente, que já recuperou, de acordo com a Interfax.