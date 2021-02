O Governo australiano comprometeu-se a um programa de mais de 15,57 milhões de euros que garantirá a vacinação a 80% da população timorense, com a primeira fatia desse apoio a ser canalizada já nos próximos meses.

"A Austrália apoiará Timor-Leste a aceder e a fornecer vacinas suficientes para ajudar a cobrir 80% da população o mais rapidamente possível", explicou à Lusa a Embaixada da Austrália em Díli.

"Para apoiar a cobertura total da vacina em Timor-Leste, a Austrália comprometeu 24,3 milhões de dólares australianos (15,57 milhões de euros) a Timor-Leste para apoio à vacinação entre 2021 e 2023. Um total de 5,8 milhões de dólares australianos (3,7 milhões de euros) serão disponibilizados para uso antes de 30 de junho de 2021", sublinha.

O apoio australiano será feito a Timor-Leste no âmbito de uma iniciativa global no valor de 500 milhões de dólares australianos (320,4 milhões de euros) para apoio à vacinação e segurança sanitária no Pacífico e sudeste asiático, incluindo Timor-Leste.

"Alcançar uma cobertura total ajudará a nossa região a recuperar, reconstruir e prosperar", sublinha a missão diplomática.

O anúncio do apoio australiano coincide com a aprovação pelos reguladores australianos, hoje, do uso na Austrália da vacina AstraZeneca -- a mesma que será aplicada em Timor-Leste.