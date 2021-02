Em 2020 o site da Remax Portugal atingiu 31,7 milhões de visitas, uma média superior a 2,6 milhões de visitas por mês. “O número representa um incremento de 14% face a 2019 e vem demonstrar que o site é, por larga margem, o mais visitado do setor em Portugal”, refere a empresa em comunicado.

Em setembro de 2020 – mês em que foi lançado o novo site da Remax Portugal – foi atingido o recorde de visitas, com cerca de 3,1 milhões, um crescimento de 28% em relação a igual mês de 2019. Além disso, a rede Remax acrescenta que recebeu ainda mais de 591 mil contactos de clientes registados no seu sistema.

Dos visitantes que procuraram remax.pt, 37% fizeram-no através de pesquisa no motor de busca Google. Por sua vez, 30% dos acessos chegaram via redes sociais de agentes, agências e da marca Remax. Já 25% dos visitantes acederam diretamente ao site da imobiliária e 8% da procura deveu-se a outras origens. Foram as mulheres que mais acederam, representando cerca de 60%, face a 40% de visitantes homens. Por outro lado, foram os visitantes com idades entre os 35 e os 44 anos que mais se destacaram (26%), seguidos pela faixa etária dos 25-34 anos (23%).

Do total de visitas internacionais registadas em 2020, cerca de 3,9 milhões, o equivalente 325 mil por mês, tiveram como origem em países como Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Brasil, Itália, Angola, Reino Unido, Suíça, Canadá e Países Baixos – que se destacaram na procura por imóveis portugueses. Estas visitas internacionais tiveram um crescimento de 12% em relação ao ano anterior.

Para Beatriz Rubio, CEO da Remax Portugal, “este número recorde registado em 2020 nas visitas ao nosso site, vem demonstrar a forte aposta que fizemos ao longo dos anos na utilização de ferramentas digitais inovadoras, que nos permite ter a liderança, também no online”. “A página da Remax serve de primeiro ponto de contacto com a nossa oferta, pelo que nos compete assegurar que remax.pt permita a melhor experiência de navegação a todos aqueles que nos visitam, garantindo o acesso a uma oferta de qualidade da forma mais célere, simples e eficaz”, afirma.

A responsável acrescenta ainda que “numa fase de pandemia como esta que atravessamos, tem sido importante para o mercado imobiliário ter como aliado a tecnologia. No caso, por exemplo, das visitas virtuais e vídeo visitas, que na Remax já eram uma ferramenta de uso diário, mas hoje fundamentais, uma vez que possibilita uma triagem das visitas que um cliente comprador quer realmente fazer e assim reduzir as visitas presenciais desnecessárias”. “Desta forma, sai assim reforçada a transparência de todo o processo, trazendo uma maior eficiência e produtividade para todos, quer sejam eles consultores, que clientes”, conclui Beatriz Rubio.