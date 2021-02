A atriz Carmen Dolores morreu, esta terça-feira, aos 96 anos, confirmou o encenador Carlos Avillez.

"É verdade, morreu a Carmen Dolores. Além de uma grande atriz, era uma grande senhora”, disse Carlos Avillez à revista Flash, adiantando estar “destroçado”.

O também encenador Jorge Silva Melo foi outra das figuras que já partilhou nas redes sociais uma fotografia a preto e branco da atriz.

Carmen Dolores, também co-fundadora da Casa do Artista, nasceu em Lisboa, a 22 de abril de 1924 e a sua carreira com mais de 60 anos ficou marcada pela rádio e pela declamação de poesia, além dos trabalhos no teatro, televisão e cinema.