Serena Williams, sete vezes campeã do Open da Austrália, derrubou Simona Halep, semifinalista em 2020, em dois 'sets', por 6-3 e 6-3, demorando pouco mais de 1 hora e 20 minutos.

Pela frente, nas meias-finais do Open da Austrália, terá Naomi Osaka, a japonesa campeã do Open dos Estados Unidos, que já esteve no topo do ranking mundial da WTA. Williams poderá alcançar o 24.º título de Grand Slam da sua carreira.