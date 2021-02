Acordou pela fresquinha e, como de costume, tomou banho de água fria porque o esquentador resolveu embirrar mais uma vez. Nanja que isso lhe estragasse a boa disposição do domingo que estava a começar. Ia a Lisboa ver o seu Benfica, mais uma jornada do campeonato, confiante numa vitória sem espinhas e numas cervejas no regresso com o grupo dos fanáticos como ele. Viagem curta, da Bobadela ao Estádio da Luz. Viagem curta que seria longa, quase infinita, como a de Ulisses a regressar da Guerra de Troia. Dérbi, ainda por cima. Até lhe provocava borborigmos no estômago só de pensar em como o coração lhe iria bater de alegria na hora de bater o Sporting. E no gozo suplementar de lançar umas farpas trocistas aos seus colegas de trabalho leoninos no dia seguinte. Aprumou-se, tomou café com leite e torradas barradas com margarina, que a manteiga estava pela hora da morte, enfiou-se no velho Cortina e foi ali ao lado buscar o sobrinho Joaquim, companheiro de jornada, já à porta à espera, com um cachecol vermelho e branco ao pescoço.

A viagem foi agradável. Falaram pelos cotovelos, fizeram apostas em cima de quem iria marcar os golos, soltaram umas pilhérias, uma ou outra mais porca, mas enfim, estavam sozinhos, não havia senhoras no banco traseiro, não era grave. Depois, ao chegarem ao estádio, enfiados na fila enorme dos que esperavam pelo momento mágico de adquirir os bilhetes, a alma caiu-lhes ao chão com estrondo, como se fosse um frigorífico cheio de gelo despenhando-se de um sexto andar. Alma fria. Já nem sequer se aproximaram do guichê. Lotação esgotada! Os funcionários fecharam as janelinhas e foram à vida, que é como quem diz, escapuliram-se para dentro do recinto, não fossem perder um minuto que fosse.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.