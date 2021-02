Durante a primeira fase de confinamento devido à covid-19, em março do ano passado, a questão da proteção de dados em contexto escolar fez correr muita tinta devido à realização das aulas online e consequente falta de segurança para os alunos. Passado cerca de um ano, o tema volta a cair como uma bomba em alguns estabelecimentos de ensino: no agrupamento de escolas da Venda do Pinheiro, no concelho de Mafra, por exemplo, os alunos só podem ter aulas por videoconferência mediante a assinatura de um termo de responsabilidade por parte dos docentes, alegando-se que o Ministério da Educação “não garante” a política de utilização segura de plataformas de videoconferência.

“A utilização das referidas plataformas por parte dos alunos está, obrigatoriamente, dependente da autorização expressa e por escrito dos seus representantes legais. Esta autorização é pedida e entregue a cada docente que utilize videoconferência”, pode ler-se no plano de estudos enviado aos encarregados de educação daquele agrupamento. O i sabe, porém, que, em função das restrições impostas, houve professores que, por opção, não avançaram com aulas por videoconferência.

Além disso, o agrupamento fez ainda um planeamento onde diz que a comunicação entre alunos e professores é feita por email e através da plataforma Moodle, que não permite interação direta. A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Santo Estêvão das Galés (APAISSEG), em Mafra, critica esta decisão e exige ao agrupamento que todos os alunos tenham o mesmo direito no que diz respeito a ter aulas síncronas ou por videoconferência com os docentes.

