As viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser retomadas "antes do verão", afirmou, esta terça-feira, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, o ministro afirmou que o atual confinamento em Portugal está a começar a ter efeitos e a reduzir as taxas de infeção. "Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta situação e possamos voltar à ligação normal entre o Reino Unido e Portugal", disse, acrescentanto que a ligação possa ser restabelecida "antes do verão".

Para Santos Silva, a inclusão de Portugal na lista de países de risco cujos viajantes para Inglaterra têm de cumprir uma quarentena de 10 dias num hotel designado pelas autoridades é "inútil".

"Não é necessário colocar Portugal na lista vermelha deste mês porque o Governo [português] prolongou a proibição de viajar para o estrangeiro", justificou. Segundo o ministro, não existem sinais da prevalência da variante brasileira ou sul-africana.

Recorde-se que Portugal suspendeu os voos diretos com o Reino Unido a 23 de janeiro. No entanto, estes já tinham sido suspensos pelo Reino Unido no dia 15 do mesmo mês.