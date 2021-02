O Sporting venceu, esta segunda-feira, em Alvalade, o Paços de Ferreira, por 2-0. Esta é já a sétima vitória consecutiva dos leões.

O primeiro golo, de penálti, foi marcado por João Mário, aos 20 minutos, depois de uma falta de Pedro Rebocho sobre Pedro Gonçalves na área.

João Palhinha fez o 2-0 para os leões na sequência de um canto, aos 48 minutos.

O Sporting segue assim na liderança do campeonato, com 10 pontos de vantagem do FC Porto, que está em segundo lugar.