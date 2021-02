Espanha registou 30.251 casos do novo coronavírus e 702 óbitos desde sexta-feira. Em relação à passada segunda-feira, sendo que o Ministério da Saúde espanhol não atualiza os dados acerca da covid-19 durante o fim de semana, há menos 17.654 casos e menos 207 vítimas mortais.

Desde a última sexta-feira, a incidência de casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias diminuiu de 496 para 416.

Espanha conta com um total acumulado de 3.086.286 casos de contágio e 65.449 óbitos, desde o início da pandemia. É o sétimo país do mundo com mais casos registados e o décimo com mais mortes.