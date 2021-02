A GNR deteve, no último sábado, três homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, por incumprimento das medidas em vigor para a contenção da covid-19, em Benavente.

Em comunicado, esta segunda-feira divulgado, a força de segurança explica que, no âmbito de uma ação de policiamento, tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo Estado de Emergência, os militares detetaram que um grupo de seis pessoas estava reunido na zona ribeirinha da vila a ouvir música.

Os indivíduos foram abordados pela GNR, “verificando-se que não tinham motivo justificativo para se encontrarem na via pública, sendo que três dos elementos do grupo já tinha sido autuados no dia 11 de fevereiro por incumprimento ao dever geral de recolhimento, tendo sido advertidos que se voltassem a praticar os mesmos atos estariam a incorrer no crime de desobediência”

Durante a abordagem estes três suspeitos colocaram-se em fuga, tendo sido intercetados e detidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente

No seguimento das diligências policiais, foram ainda elaborados três autos de contraordenação aos restantes elementos do grupo por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.