O Governo dinamarquês decidiu hoje agravar as restrições aplicadas a viajantes procedentes da "vizinha" Alemanha, com o objetivo de travar a propagação de variantes do novo coronavírus identificadas como mais agressivas.

A partir de quarta-feira, os viajantes procedentes da Alemanha só poderão entrar no território dinamarquês através da fronteira localizada no norte do território alemão e mediante um motivo justificado, que poderá estar relacionado com questões familiares, laborais ou de residência em solo dinamarquês.

Para entrar no território dinamarquês, e à luz das novas regras, também será necessário ter um teste PCR (teste molecular) negativo realizado nas 72 horas anteriores à entrada no país.

Até agora, a entrada na Dinamarca para os residentes nesta zona fronteiriça oriundos ou procedentes da Alemanha requeria um teste de diagnóstico à doença covid-19 negativo realizado uma semana antes da deslocação.

"É importante que os residentes na zona possam continuar a circular entre os dois países. Mas também é importante que a Dinamarca se proteja das mutações do coronavírus", disse o ministro da Saúde dinamarquês, Magnus Heunicke.

A decisão das autoridades dinamarquesas surge na sequência da introdução de controlos fronteiriços por parte da Alemanha nas suas fronteiras com a Áustria e a República Checa.