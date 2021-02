A GNR pôs fim a uma festa ilegal, com 28 pessoas, que decorria numa propriedade na localidade de Marmeleira, no concelho Rio Maior.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa numa propriedade alugada, os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social.

No decorrer das diligências policiais foram identificadas 28 pessoas, com idades compreendidas entre 21 e os 33 anos, que se encontravam deslocados do seu concelho de origem, tendo sido encaminhadas para os seus respetivos domicílios.

“Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, à violação da proibição de circulação entre concelhos e à inobservância das regras de distanciamento social e de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação”, revela a GNR.