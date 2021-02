O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta segunda-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Hospital das Forças Armadas, segundo um comunicado oficial enviado às redações.

"O Primeiro-Ministro recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, devendo receber a segunda dose de acordo com os calendários recomendados para a vacina ministrada e quando para tal for convocado", pode ler-se na nota oficial. De realçar que também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, receberam a primeira dose de vacinação na passada sexta-feira no Hospital das Forças Armadas.