Os estudantes de enfermagem em ensino clínico vão ser incluídos nos grupos prioritários na vacinação contra a covid-19, anunciou, esta segunda-feira, a Ordem dos Enfermeiros (OE). A garantia foi dada pelo novo coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, e deve-se ao facto de estes alunos estarem expostos aos mesmos riscos que os restantes profissionais de Saúde.

"Os estudantes de Enfermagem em ensino clínico vão ser, finalmente, incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19, por estarem expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de Saúde, como tem vindo a ser reiteradamente defendido pela OE", refere a Ordem em comunicado.

Henrique Gouveia e Melo reuniu-se com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e o vice-presidente Luís Barreira, onde decidiram que competirá à OE a responsabilidade de reunir informação sobre os enfermeiros que ainda não foram vacinados, designadamente do setor privado e profissionais liberais.

Sobre os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, "uma vez que, até à data, a vacinação de Enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários Vacinados é residual", está marcada uma nova reunião para esta segunda-feira.

Em comunicado, a Ordem lembra que estas questões foram expostas à ministra da Saúde, Marta Temido, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Quanto à vacinação nas farmácias, volta a defender que "qualquer profissional que não seja enfermeiro ou médico deve ser afastado do processo de vacinação", e Gouveia e Melo "garantiu que nunca irá ultrapassar as normas técnicas" da Direção-Geral da Saúde.

A Ordem adianta ainda que "manifestou toda a sua disponibilidade para colaborar com a task force para o Plano de Vacinação, fazendo votos de que esta mudança na coordenação corresponda também a uma mudança no decurso do processo, até aqui pautado por falhas e abusos que a OE espera que não se repetirão".