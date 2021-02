O presidente da Câmara de Vimioso, distrito de Bragança, apelou, esta segunda-feira, ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para que alertem as operadoras das redes móveis nacionais para as dificuldades no acesso à Internet no interior do país.

O social-democrata Jorge Fidalgo reitera o pedido de intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, visto que as dificuldades dos alunos e de outros utilizadores têm em redes de dados e comunicações persistem. O autarca sublinhou que estes serviços são essenciais para o desenvolvimento destas regiões do ponto de vista social, educacional e económico.

"Os autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes têm alertado a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) para as dificuldades existentes em termos de comunicações moveis neste território, tudo porque que existem muitas 'zonas sombra' onde este tipo de tecnologia não chega",disse Jorge Fidalgo, à agência Lusa.

Recorde-se que o apelo do autarca surge na sequência de uma reportagem da agência Lusa que dava conta de uma aluna de 12 anos de Serapicos, em Vimioso, que tinha de se deslocar mais de um quilómetro várias vezes ao dia para conseguir assistir às aulas online, no interior da carrinha do pai, que a estacionava num ponto alto da aldeia para apanhar rede.

"Quer a CIM Terras de Trás-os-Montes, quer o município de Vimioso já fizeram várias diligências junto Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], ministério da tutela, ou outros membros do Governo e da ANACOM, no sentido de alertar para esta situação da falta de rede móvel e Internet. Até ao momento não tivemos respostas concretas", lamentou o presidente da câmara.

O autarca social-democrata recordou uma reunião com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, em junho de 2020, na qual a governante referiu que todos os alunos têm de ter acesso à Internet.

"A senhora ministra garantiu perante os nove autarcas da CIM Terras de Trás-os-Montes que todos os alunos iriam ter acesso à Internet. Agora atravessamos um momento em que não há computadores para os alunos e nem acesso a rede de Internet", sublinhou Jorge Fidalgo.