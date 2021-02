Um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 37 anos, foram detidos em Inglaterra por suspeita de terem provocado a morte de um bebé que estariam a tentar adotar, segundo o Daily Mail.

O bebé, Leiland Corkill, nasceu em dezembro de 2019 e foi levado para uma instituição, tendo depois ficado ao cuidado de uma família de acolhimento, o casal agora suspeito da sua morte.

O caso remonta a janeiro passado quando uma ambulância foi chamada a casa do casal, após o bebé ter sofrido graves ferimentos na cabeça.



O menino de apenas um ano foi levado para o hospital e acabou por morrer devido aos ferimentos.



O homem e a mulher foram agora detidos pela polícia por suspeita de homícidio, agressão, maus-tratos e negligência, informaram, no sábado, as autoridades.

Entretanto, o casal foi libertado sob fiança e a investigação ainda está a decorrer.