A produção industrial recuou 8,7% na zona euro e 8,0% na União Europeia (UE) em 2020, face ao ano anterior, tendo também diminuído em dezembro, quer na variação homóloga, quer em cadeia, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Em dezembro de 2020, a produção industrial na zona euro diminuiu 0,8% e 0,4% na UE, em comparação com dezembro do ano anterior. Na comparação com novembro de 2020, o indicador recuou 1,6% na zona euro e 1,2% na EU.

Segundo o gabinete estatístico europeu, Portugal registou a segunda maior quebra (-4,3%) na zona euro, em termos homólogos, mas apresentou uma evolução positiva em contraciclo nos valores em cadeia, obtendo a segunda maior subida (1,8%) em comparação com o mês de novembro.

Na variação homóloga, as maiores quedas na produção industrial foram registadas na Bélgica (-4,6%) e Malta e Portugal (ambos -4,3%) e os principais aumentos foram observados na Eslováquia (+6,8%), Polónia (+6,1%) e Letónia (+4,7%). Na comparação em cadeia, as maiores diminuições foram registadas na Hungria (-2,5%), Bélgica (-1,9%) e Finlândia (-0,9%) e as principais subidas na Dinamarca (+2,4%), Portugal (+1,8%) e Estónia e Luxemburgo (ambos +1,6%).