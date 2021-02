Ainda no rescaldo das eleições presidenciais que ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa e deram a André Ventura quase meio milhão de votos, colocando-o num terceiro lugar muito perto da socialista Ana Gomes (segunda), o Chega sobe para 7,3% nas intenções de voto dos portugueses, no Barómetro da Eurosondagem para o Nascer do SOL.

Com este resultado, o partido de André Ventura, que é o único a registar uma constante subida desde as legislativas de 2019, chega a terceiro partido mais votado, só atrás do PS de António Costa e do PSD de Rui Rio, e relegando para o Bloco de Esquerda de Catarina Martins para o quarto lugar.

Além da subida exponencial do Chega, a outra nota mais digna de registo neste Barómetro é o reforço do PS e a nova queda do PSD de Rui Rio – estando agora os dois maiores partidos nacionais separados por mais de 12 pontos percentuais na projeção da Eurosondagem: 39,3% para os socialistas contra 27,2% dos sociais-democratas.

O resultado de Tiago Mayan Gonçalves nas eleições de 24 de janeiro também teve reflexo na subida do Iniciativa Liberal, que sobe para 3% na intenção de voto, o que faz com que o partido liderado por Cotrim Figueiredo também ultrapasse o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos (2,5%) e o PAN de André Silva (2,0%).

Neste Barómetro merece ainda destaque o ceticismo dos portugueses relativamente à evolução da pandemia da covid-19: a maioria dos inquiridos teme que a situação continue a agravar-se e só um em cada quatro acredita que a situação vai melhorar.