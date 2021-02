Bazuca. Que não se repitam os abusos da era cavaquista

Aqueles que nasceram antes das redes sociais existirem lembram-se bem do forrobodó que foi o destino das verbas comunitárias no tempo de Cavaco Silva.

Portugal espera pela milagrosa bazuca europeia que irá, supostamente, salvar-nos da miséria. Mas, olhando para o historial português, seria aconselhável o Executivo de António Costa criar um novo gabinete de fiscalização das verbas que vêm para o país.

Seria um organismo que teria a função de publicar diariamente todas as verbas que são atribuídas, a quem e para que fim se destinam.

Se é verdade que serviu para encurtar o país, com as famosas autoestradas, também é indesmentível que serviu para transformar Portugal num dos países do mundo com mais jipes por habitante. Esse foi apenas um dos exemplos, em que milhares de agricultores conseguiram o milagre de transformar tratores em jipes e outros carros de alta cilindrada.

