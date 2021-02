Nos primeiros dias de 2020, já se ouviam rumores da tragédia em Cabo Delgado, de grupos jiadistas que assolavam o norte da província, massacrando gente e incendiando aldeias. Mas tropas moçambicanas selaram a região, não havia jornalista que conseguisse passar, ouviam-se apenas relatos isolados, sempre com as autoridades a garantir que tudo não passava de mero banditismo. Até que, finalmente, o bispo de Pemba, dom Luiz Fernando Lisboa, veio a público denunciar a escala da tragédia, que uma maré de refugiados fugia de suas casas, inundara a capital distrital e precisava de ajuda imediata. Já havia pelo menos 500 mortos na província, garantiu o bispo, cuja mensagem ressoou na imprensa internacional. Não foi uma denuncia sem consequências. Da última vez que o i falou com Dom Luiz, acusavam-no de alarmismo, “bispo semeia ódio”, acusava o jornal moçambicano Público, que apelava à sua expulsão do país – desde então, registaram-se milhares de mortos, com centenas de milhares de deslocados. O sacerdote brasileiro, que chegou a Pemba há vinte anos, como missionário, nunca desarmou. Deixa Moçambique a pedido do Papa Francisco, para Cachoeiro de Itapemirim, em Espírito Santo, recebendo o título de arcebispo. Regressa ao Brasil onde cresceu, onde enfrentou a ditadura militar, que o chegou a prender, numa época de padres revoltosos e movimentos populares – “na América Latina toda, temos muitos mártires desses tempos de militarismo”, lembra Dom Luiz. Nota com alegria que, sob a alçada do Papa Francisco, “a Igreja não é mais eurocêntrica”, mas lamenta reencontrar um Brasil em plena “onda neoconservadora”. Volta com a consciência de ter feito o que podia fazer por Cabo Delgado, sem nunca se impor aos costumes locais. “Nós lembramos sempre aquele texto de Moisés, quando Deus lhe diz: Cuidado, tire as sandálias porque essa terra é santa”, diz o missionário. “Quando vamos em missão, vamos para dialogar, não para transportar ideias da nossa igreja de origem”.

Após tantos anos em Pemba, quão difícil vai ser a despedida?

É uma sensação um pouco de dor, porque eu amo muito aquele povo, e sempre quis ser missionário em África. Mas também saio com a tranquilidade que fiz aquilo que podia ter feito. A nossa vida é a missão, e é missão em qualquer lugar. Você vai e continua o trabalho.

Imagino que seja particularmente difícil sair numa altura em que a província enfrenta tantas dificuldades, em que há uma insurreição terrorista.

Sim, é um pouco complicado. Mas todos os missionários e missionárias em Pemba procuram dar o máximo de si a ajudar as pessoas que estão deslocadas naquela guerra. Então o bispo sai, vem outro, e os missionários e missionárias continuam a seguir.

Pode dizer-se que foi das primeiras vozes a expor o que se vivia na província. Até denunciar o que se vivia, falava-se muito menos da situação. Sente orgulho nesse papel, de chamar a atenção internacional para o conflito em Cabo Delgado?

Na verdade, a voz da Igreja sempre esteve presente. Nós nunca deixámos de falar. E isso ajudou a chamar a atenção, a despertar Moçambique e algumas pessoas noutras partes do mundo. Penso que esse é o trabalho da Igreja. Ser voz daqueles que não têm voz, fazer a sua parte na construção de um mundo melhor.

