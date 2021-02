A história ao jeito de anedota já passou pela boca e ouvidos de toda a gente: um indivíduo conduz em contramão numa autoestrada e pelo autorrádio escuta uma notícia inquietante: há um carro que segue naquela via em sentido contrário. “Um? São todos!”, grita o condutor. E, hoje, conduzir em contramão numa autoestrada está ao alcance de um simples clique.

As fake news (ou notícias falsas) não são uma realidade recente. Em tempos de guerra e outras crises, a propaganda sempre existiu. O contexto da pandemia tornou-se, porém, terreno fértil para as pessoas e grupos que se dedicam à produção e disseminação de desinformação. À boleia de uma opinião contracorrente, a mensagem que difundem conquistou, nesta fase, mais e maior visibilidade – principalmente através das redes sociais, mas também dos órgãos de comunicação social convencionais, muitas vezes “reféns” do critério que, por regra, dita em primeiro lugar o interesse jornalístico: a novidade.

Os negacionistas da covid-19 utilizam as redes sociais como caixa de ressonância. É nesse universo digital que se dedicam a divulgar alegadas “verdades inconvenientes” através de textos e vídeos publicados diária e sucessivamente (e ininterruptamente). Uma torrente de dados, muitas vezes sem ligação, outras descontextualizados, alguns contraditórios, quase sempre dúbios.

As “fontes” utilizadas são as mais variadas: estudos científicos marginais, testemunhos pessoais de insatisfação, vídeos que exaltam a contestação social e a revolta ou até mesmo opiniões de um número reduzido de personalidades públicas alinhadas com estas posições. Muito poucos destes protagonistas (quase nenhuns) têm, todavia, formação académica ou profissional ligada à área da Medicina. Ainda assim, assumem-se detentores de uma “verdade” que a esmagadora maioria opta por ignorar. E anunciam teorias da conspiração que utilizam para justificar o que se passa no mundo, garantindo que a covid-19 e as medidas dos governos à escala global para combatê-la têm, na verdade, origem e finalidade obscuras.

É assim, usando este registo e discurso, que estas pessoas e grupos arrastam milhares de seguidores, que, por sua vez, assumem a função (sempre voluntária, mas nem sempre consciente) de espalhar os conteúdos através de milhões de partilhas ou visualizações.

A ideia não é exclusiva do nosso país. Na Europa, o fenómeno faz-se sentir, sobretudo, em Espanha e Itália. Mas, na realidade, este problema está espalhado pelos quatro cantos do mundo. Um relatório recente da revista médica britânica The Lancet conclui que, nesta fase, 31 milhões de pessoas em todo o mundo seguem grupos antivacina no Facebook e há 17 milhões de pessoas que subscrevem canais no Youtube semelhantes.

Quem são as pessoas que dedicam grande parte do seu dia-a-dia (senão todo) a produzir fake news? Quem sãos as pessoas, fiéis seguidoras, que se dedicam a partilhar notícias falsas? E, por fim, como funciona o fenómeno por dentro?

