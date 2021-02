O Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estão à espera de um segundo filho. De acordo com a Sky News, citando um porta-voz dos Duques de Sussex: “Podemos confirmar que o Archie vai ser irmão mais velho. Os Duques de Sussex estão muito felizes por saber que estão à espera de um segundo filho”.

Recorde-se que o casal - que se afastou da família real no início do ano passado - mudou-se para os Estados Unidos no início de 2020 e está a viver em Santa Bárbara, na Califórnia. O seu primogénito, Archie Mountbatten Windsor, completará dois anos em maio deste ano e a família de três tem estado em permanência na sua casa em Montecito, desde o início da pandemia de covid-19.

No site do órgão de informação inglês, a notícia surge acompanhada de uma nova foto do casal, uma imagem a preto e branco captada pela fotórgrafa Misan Harriman, onde o Príncipe Harry aparece sentado debaixo de uma árvore pousando a mão na cabeça de Meghan enquanto ela está deitada no seu colo, com a mão numa já visível barriga de grávida.

Deste modo, o bebé ficará em oitavo lugar na linha de sucessão ao trono, atrás de Archie. A linhagem de sucessão é a seguinte: Carlos, o Príncipe de Gales; William, o Duque de Cambridge, o Príncipe George, a Princesa Charlotte, o Príncipe Louis (os útlimos três são filhos de William e Kate Middleton), Harry, Archie e o segundo filho de Harry e Meghan.

É de lembrar que Meghan e Harry perderam o seu segundo bebé em julho do ano passado. Já em novembro, Meghan disse que, horas depois de ter sofrido um aborto espontâneo, ela e o marido foram ao hospital para saber o que podiam fazer. "Horas depois, eu estava deitada numa cama de hospital, segurando a mão do meu marido. Senti a humidade da palma das mãos dele e beijei os seus dedos, molhados com as nossas lágrimas. Olhando para as paredes brancas e frias, os meus olhos ficaram vidrados. Tentei imaginar como nos curaríamos".