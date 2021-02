A estreia de Ferro com as cores do Valência ficou marcada pela derrota com o Real Madrid, por duas bolas a zero.

A partida começou logo em desvantagem para os visitantes, com Karim Benzema a abrir o marcador aos 12 minutos.

O Real Madrid continuou forte, e nos últimos minutos da primeira parte, Toni Kroos bateu o guarda-redes do Valência e fez o dois a zero.

A equipa da capital espanhola ainda conseguiria marcar um terceiro golo, já na segunda parte, mas o VAR interveio e veio anular o golo.

Findada a partida, o Real Madrid passa a somar 49 pontos, voltando ao segundo lugar, logo a seguir ao Atlético de Madrid. Já o Valência mantém-se no 12.º lugar, com 24 pontos.