A poucos dias de enfrentar o Benfica na Liga Europa, o Arsenal parece ter recuperado o fôlego. Após três jornadas sem vencer, onde se conta um empate com o Manchester United e duas derrotas, com o Wolverhampton e com o Aston Villa, a equipa de Mikel Arteta alcançou a vitória frente ao Leeds United, no Emirates Stadium, após bater os visitantes por quatro bolas a duas.

Aubameyang carregou o Arsenal até à vitória com um hat-trick, com golos aos minutos 13, 41 e 47. Pelo Arsenal marcou ainda Hector Bellerin, assistido por Daniel Ceballos.

A vencer por quatro bolas a zero durante praticamente toda a primeira hora de jogo, o Arsenal ainda viu a vantagem ser reduzida, com Pascal Struijk a marcar aos 58 minutos, seguido do golo do internacional português Hélder Costa, que fez o quatro a dois aos 69 minutos.

O esforço, ainda assim, não foi suficiente para virar o resultado, e o Arsenal somou mais três pontos na liga, ficando em 10.º lugar.