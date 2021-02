O antigo FC-Porto André Silva mostra-se em boa forma na Bundesliga. Ao serviço do Eintracht Frankfurt, onde está desde 2020, marcou na partida frente ao Colónia, neste domingo, juntando assim o sexto golo em quatro jornadas ao seu histórico.

Silva bisou nas partidas frente ao Arminia Bielefeld e ao Hertha BSC, tendo ainda marcado mais um golo na jornada anterior, frente ao TSG Hoffenheim.

Neste domingo, o internacional português acrescentou mais um golo ao registo, totalizando, com as cores do Eintracht Frankfurt, 35 golos em 59 partidas.