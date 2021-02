O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através Divisão de Investigação Criminal, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, nas freguesias de Marvila, Olivais e São Vicente, em Lisboa, deteve, através do cumprimento de mandados de detenção emitidos por Autoridade Judiciária, quatro homens com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos de idade, pelo crime de violência doméstica.

De acordo com a força de segurança, "os mandados de detenção foram solicitados à Autoridade Judiciária na sequência das investigações que duraram cerca de 15 dias, e que todas elas envolviam quadros de violência conjugal graves e violentos, e todos eles continuados no tempo, espoletando-se a devida urgência na intervenção e consequente adoção de medidas protetoras da vítima", pode ler-se no comunicado emitido.

Deste modo, três dos detidos foram presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos e afastamento das vítimas aos mesmos. A seu lado, o quarto detido foi presente também a interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais, proibição de qualquer contacto com vítima, exceto para tratar de assuntos relacionados com os filhos.