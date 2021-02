O movimento rebelde Huthi intensificou os ataques para capturar a cidade de Marib, o último reduto do poder no norte, e dezenas de combatentes morreram nas últimas 24 horas, disseram militares pró-governo.

Marib está localizada a cerca de 120 quilómetros a leste de Saná, capital do país controlada desde 2014 por esses rebeldes apoiados pelo Irão.

Os rebeldes tentam capturar a cidade há um ano e a batalha intensificou-se nos últimos dias.

O sucesso da ofensiva seria um desastre para o Governo iemenita, apoiado desde 2015 por uma coligação militar liderada pela vizinha Arábia Saudita.

Nas últimas horas, os Houthis mobilizaram um grande número de combatentes e lançaram ataques de várias frentes contra Marib, uma cidade rica em petróleo, afirmaram oficiais militares das forças pró-governo à agência France-Presse (AFP).

De acordo com as fontes, a violência, que ocorreu sob ataques da coligação liderada por Riade, matou 16 membros das forças legalistas e feriu 21 outros, enquanto "dezenas de mortos" foram registados no campo de Houthi, que geralmente não divulgam as suas baixas.