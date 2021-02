A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 100kg de cocaína a bordo de um navio cargueiro que navegava ao largo da costa portuguesa e deteve um homem, de 26 anos.

Em comunicado, este domingo, a PJ explica que, com a colaboração em termos operacionais da Marinha e da Força Aérea, desencadeou uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes promovendo a abordagem e interceção de um navio cargueiro ao largo da costa portuguesa.

“O navio em causa foi conduzido a um porto nacional tendo, após buscas no interior do mesmo, sido localizados e apreendidos cerca de 100 kg de cocaína e detido um homem de 26 anos de idade, nacional de um país da América Latina”, revela a autoridade

De acordo com os elementos de prova recolhidos pela PJ, o suspeito e a droga seguiam clandestinamente no interior da embarcação sem o conhecimento do capitão do navio.

“Suspeita-se que o arguido se preparava para lançar a droga ao mar em ponto predeterminado da rota do navio no interior de sacos à prova de água equipados com aparelhos de geolocalização e com boias de flutuação. A droga seria posteriormente recolhida por cúmplices da mesma organização criminosa”, lê-se na mesma nota.

A operação contou com a cooperação e apoio da Drug Enforcement Administration (DEA), dos E.U.A., e do Maritime Analisys and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N).

O detido será presente às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.