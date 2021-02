Christina Ozturk tem apenas 23 anos mas já é mãe de onze crianças. Natural de Moscovo, na Rússia, a jovem vive atualmente em Batumi, na Geórgia, com o marido, Galip Öztürk, um empresário milionário, de 56 anos.

Christina já tinha uma filha, de seis anos, fruto de um relacionamento anterior, tal como o seu marido, que tem outros filhos mais velhos. Contudo, o casal decidiu criar a própria família e pagaram milhares de euros a outras mulheres para serem barrigas de aluguer.

Todos os bebés são geneticamente filhos de Christina e do marido. Apesar do doloroso processo de fertilização in vitro, Christina e Galip não pretendem ficar por aqui.

De realçar que na Geórgia as barrigas de aluguer são legais desde 1997, desde que o casal seja casado e heterossexual. Christina e Galip desenvolveram um processo de seleção: as mulheres têm de ter estado grávidas pelo menos uma vez e não podem ter “vícios”. As gestantes passam os nove meses de gravidez numa clínica, onde a sua saúde e alimentação são monitorizadas por médicos e pelo casal. Cada gestação vale oito mil euros.

"De momento tenho onze filhos contando com a mais nova, Olivia, que chegou o mês passado. Dei à luz minha filha mais velha, Vika, de seis anos. As outras crianças são geneticamente minhas e do meu marido, mas foram carregadas por barrigas de aluguer", contou Christina, citada pelo jornal Mirror.

"Não sei quantos serão, mas com certeza não queremos parar no décimo. Ainda não estamos prontos para falar sobre o número final. Tudo no seu tempo", acrescentou.

Christina é mãe a tempo inteiro e a própria toma conta das crianças. Através das redes sociais, a jovem costuma partilhar momentos do seu dia-a-dia.